Il capo della polizia ricorda a Palermo Cassarà e Antiochia

A Palermo, in piazza Giovanni Paolo II, il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, prefetto Vittorio Pisani, ha deposto, presso la stele commemorativa, una corona d'alloro in memoria del Vice Questore aggiunto Antonino Cassarà e dell'agente Roberto Antiochia, alla presenza dei familiari delle vittime e di autorità civili e militari.

A seguire, il Prefetto Pisani si recherà presso la Cappella della caserma "Pietro Lungaro", dove verrà celebrata una messa in suffragio, che sarà officiata dal Cappellano della Polizia di Stato, Don Massimiliano Purpura, Successivamente, presso l'Aula "Corona" della stessa caserma, verrà proiettato un documentario dedicato alla figura di Cassarà.