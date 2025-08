All’indomani del grande successo della Tappa Gold del Campionato Italiano di Beach Volley a Marina di Modica, si guarda già al futuro. Non un semplice arrivederci al 2026, ma l’avvio concreto di una strategia triennale che punta a fare della provincia di Ragusa il polo siciliano e nazionale degli sport estivi. Al centro di questa visione c’è l’impegno politico e programmatico dell’on. Ignazio Abbate (a destra nella foto con Fabio Nicosia), presidente della Commissione Affari Istituzionali dell’Ars, che si è fatto promotore di un dialogo forte tra Regione Siciliana, organizzatori, Fipav e amministrazioni locali.

Subito dopo la cerimonia di premiazione, è stato lo stesso Abbate a convocare un incontro operativo con il promoter Fabio Nicosia, il delegato nazionale Fipav per il Beach Volley Fabio Galli, il direttore tecnico del Campionato Italiano Adriano Bilato, la consigliera nazionale Fipav Silvia Strigazzi e il presidente del Comitato Monti Iblei Gianni Giurdanella. Il cuore pulsante della discussione è stato proprio il progetto triennale, pensato come modello replicabile su tutta l’Isola ma con epicentro strategico nella provincia iblea. Una proposta concreta che, secondo Abbate, parte da un dato evidente. Il ritorno d’immagine, turistico ed economico generato dalla Tappa Gold è stato straordinario. Marina di Modica – come più volte sottolineato - ha dimostrato di essere pronta per ospitare manifestazioni di grande prestigio.