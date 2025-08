Marina di Acate, rimuovere le macerie dello chalet bruciato

Le macerie carbonizzate dello chalet di Marina di Acate, a parecchi giorni dall’incendio che lo distrusse, non sono state ancora rimosse e la minoranza consiliare lancia “l’allarme decoro” per il lungomare della frazione balneare. “La struttura del lido è irrecuperabile e rappresenta - è scritto in un post - ormai da troppi giorni solo un pericolo per la sicurezza, per l’ambiente e un danno di immagine, come se non bastassero le discariche, le fumarole e le criticità legate all’ordine pubblico. Cosa si sta aspettando? Chi deve intervenire? Che competenza ha il Comune di Acate e l’Amministrazione? Si tratta di rifiuti speciali? I Vigili del Fuoco hanno depositato la loro relazione?”.

“Insieme ai numerosi villeggianti che si sono rivolti a noi – continua la Lista Caruso - chiediamo a chi di competenza di: rimuovere al più presto le macerie; smaltire in sicurezza; restituire un minimo di decoro a quella parte di spiaggia e lungomare. Non vogliamo sentire, come al solito, giri di parole ma solo vedere che qualcuno muova un dito!”.