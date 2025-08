L'Ars fa ricorso alla tagliola per accelerare il voto sulla Manovra ter

Per la prima volta all'Assemblea siciliana regionale scatta la tagliola. Si tratta dello strumento previsto dal regolamento parlamentare che permette di velocizzare il voto d'aula, impedendo di fatto gli interventi dei deputati sulle norme in esame.

A fare leva sul regolamento per accelerare la votazione dei 15 articoli della manovra ter - rallentata dall'ostruzionismo delle opposizioni - è stata la maggioranza che ha votato per la tagliola in conferenza dei capigruppo, col voto contrario di Pd e M5s. Il governo Schifani punta a incassare il voto finale sulla manovra di circa 400 milioni di euro, entro il pomeriggio di domani.