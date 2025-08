Modica, rissa tra extracomunitari in centro con feriti: indagini della Polizia

Una lite tra cittadini extracomunitari in pieno centro, a Modica, la scorsa notte. Tutto sarebbe scoppiato per futili motivi e per lo stato di ebbrezza delle persone che non hanno esitato ad usare i coltelli. La Polizia sta svolgendo indagini per chiarire i contorni di un episodio inquietante e che meriterebbe maggiore attenzione da parte dei vertici delle forze dell'ordine prima che la situazione sfugga di mano. Servono maggiori controlli nei confronti di cittadini stranieri per verificare la regolarità nel territorio italiano.