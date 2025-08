Basket, la Virtus Ragusa ingaggia l'italo argentino Agustin Fabi

La Virtus Ragusa ha raggiunto l’accordo con Agustin Fabi, ala italo-argentina, classe 1991, reduce dall’ultima stagione in Serie B Nazionale con la NPC Rieti. Con la formazione retina ha centrato la salvezza al primo turno dei playout contro Desio, con 11,6 punti di media e un ottimo 42% al tiro da tre punti.

Giocatore duttile e affidabile, 200 cm per 95 kg, Fabi vanta una lunga esperienza in Italia, specie in Serie A2. In carriera ha indossato le maglie di Treviso, Reggio Calabria, Udine, Latina (dove nella stagione 2017/18 ha fatto registrare il career high di 17,4 punti di media), Tortona, Ferrara, San Severo, Casale Monferrato e Agrigento. Sbarcato in Italia nel 2009 dalla sua città natale, General Roca (Argentina), ha subito conquistato lo Scudetto Under 19 con la Benetton Treviso e debuttato in Serie A, iniziando un percorso che lo ha visto emergere per qualità tecniche e personalità.

«Sono molto contento di essere arrivato a Ragusa, una città con una grande cultura cestistica – sono le prime parole di Agustin –. Cercherò di mettere a disposizione della squadra la mia esperienza per contribuire a fare una stagione entusiasmante. Le sensazioni sono positive: gli ingredienti per divertirci e far divertire il nostro pubblico ci sono tutti».

Con l’arrivo di Fabi, la Virtus aggiunge al roster un elemento di comprovata affidabilità, capace di garantire punti, intelligenza cestistica e una forte presenza nello spogliatoio, valori che saranno fondamentali per affrontare al meglio la nuova stagione.