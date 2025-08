Agente peitenziario aggredito nel carcere di Augusta

Un romeno, detenuto nella casa circondariale di Augusta, ha aggredito un agente di polizia penitenziaria, che è stato costretto a ricorrere alle cure in ospedale e ha riportato una prognosi di dieci giorni. Lo rende noto il segretario nazionale Francesco Davide Scaduto de lConsipe (Confederazione sindacati penitenziari). L'episodio è accaduto domenica scorsa. Secondo Scaduto, il detenuto "che sembrava non dare segni di squilibrio è riuscito a trattenere con forza l'agente dall'interno della sua cella, tenendolo alle sbarre del cancello". I motivi dell'aggressione sarebbero da ricercare nella "non accettazione delle regole".La Consipe chiede interventi a tutela del personale e chiede che vengano presi provvedimenti nei confronti di "soggetti che turbano costantemente il lavoro dei poliziotti, minando l'ordine e la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari. Bisogna potenziare le figure professionali da educatori a psicologi".