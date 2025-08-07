ou
L'Ars approva con voto finale la Manovra finanziaria Ter

Infermiera colpita con un calcio al torace al Policlinico di Messina

CronacaMessina

Un'infermiera del Policlinico di Messina ha subito ieri sera un'aggressione nel reparto di Chirurgia vascolare.
A colpirla al torace con un calcio è stato un paziente, al rientro della sala operatoria, con pregressi ricoveri in Tso e una nota storia psichiatrica. ha anche minacciata di morte. Lo rende noto il Nursind esprimendo al "massima solidarietà alla lavoratrice" e denunciando che "non è più accettabile venire a conoscenza di aggressioni al personale come se fossero fatti ordinari". Per il sindacato è "inaccettabile che un paziente con problemi psichiatrici noti non fosse sottoposto a trattamento né seguito da un piano terapeutico adeguato".

