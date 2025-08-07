ou
L'Ars approva con voto finale la Manovra finanziaria Ter

Sequestrate a Bolognetta 900 piante di marijuana: un arresto

CronacaPalermo

I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno sequestrato una piantagione di oltre 900 piante di marijuana, per un peso complessivo di oltre 82 chili, trovata in un impianto di coltivazione indoor presso un magazzino di Bolognetta.
Militari della compagnia di Bagheria hanno individuato un casolare diroccato, chiuso dall'esterno, dal quale proveniva un forte odore di marijuana.
E' stato arrestato un uomo incensurato che stava coltivando le piante che avevano già superato il metro di altezza. La piantagione nascosta in due locali, era alimentata da un allaccio abusivo ed aveva lampade, climatizzatori e un impianto di areazione. L'energia rubata ammonterebbe a 223 mila euro. L'uomo arrestato è indagato per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti nonché per furto di energia elettrica. Avrebbe incassato dalla vendita della droga quasi 100.000 euro. Da ulteriori accertamenti è emerso che il presunto responsabile risulta inserito in un nucleo familiare all'interno del quale vi sono soggetti percettori di Reddito di Inclusione. Circostanza segnalata all'Inps.

