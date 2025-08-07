Sequestrati 45 mila litri di gasolio di contrabbando: 3 denunce a Catania

Finanzieri del comando provinciale di Catania hanno sequestrato un carico di 45.000 litri di gasolio per autotrazione nella zona industriale della città, denunciando tre persone per contrabbando di prodotti petroliferi e ricettazione.

In particolare, i militari del nucleo di Polizia economico-finanziaria hanno controllato un autoarticolato che stava avanzando con grande difficoltà, verosimilmente per l'eccessivo peso del carico trasportato trovando, nascoste al suo interno, 45 cisterne cubiche da 1.000 litri ciascuna.

Analisi del laboratorio dell'Agenzia delle Dogane di Catania hanno confermato che il prodotto era assimilabile, per caratteristiche, proprio al gasolio per uso autotrazione.

Il camionista, il suo passeggero e il rappresentante legale della società di trasporto sono stati denunciati alla Procura per sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici, aggravato dall'ingente quantità superiore a 10.000 chilogrammi, e ricettazione.

Il sequestro operato dai Finanzieri del Nucleo di Pef di Catania è stato convalidato dall'autorità giudiziaria etnea.