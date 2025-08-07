Droga, attraverso 'YouPol', segnalato a Siracusa per possesso di hashish

Nella giornata di ieri, a seguito di una segnalazione sull’applicazione della Polizia di Stato “YouPol”, gli agenti del Commissariato “Ortigia” hanno effettuato dei servizi antidroga che hanno portato alla segnalazione alla competente Autorità Amministrativa di un giovane di 27 anni trovato in possesso di una modica quantità di hashish. YouPol è un'app gratuita della Polizia di Stato disponibile per smartphone, tablet e computer, che permette ai cittadini di segnalare episodi di bullismo, spaccio e violenza domestica, anche in forma anonima, con la possibilità di allegare foto, video, audio e testo. Le segnalazioni vengono inviate direttamente alle sale operative della Polizia. L'app consente anche di comunicare direttamente con la Polizia tramite chat e ricevere notifiche. Sulla pagina Facebook della Questura di Siracusa – in evidenza - le spiegazioni per scaricare l’app e le indicazioni su come e quando