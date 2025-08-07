Controlli sul litorale ibleo nei locali pubbici, scattano multe e diffide

La Polizia, in collaborazione con i Vigili del Fuoco, ha intensificato i controlli lungo il litorale ibleo per verificare il rispetto delle normative nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento. L’obiettivo è duplice: garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle licenze, con un’attenzione particolare alle emissioni sonore e alla somministrazione di alcolici.

Sul litorale modicano due locali sono stati sanzionati per aver organizzato serate di pubblico spettacolo senza le necessarie licenze del Questore. Altri due esercizi sono stati trovati non conformi alle prescrizioni tecniche di sicurezza. A Marina di Ragusa l’azione congiunta di Polizia e Vigili del Fuoco ha portato a due diffide formali e a due segnalazioni per il mancato rispetto delle norme di sicurezza antincendio.

A Santa Croce Camerina il titolare di un locale è stato diffidato ad adeguarsi alle normative sui pubblici spettacoli.

A Scoglitti le sanzioni più gravi sono state riscontrate in un locale, dove sono stati individuati addetti alla sicurezza non iscritti negli elenchi prefettizi ed è stata contestata la somministrazione di bevande alcoliche a minori di 16 anni.