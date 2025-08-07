La tragedia di Bagheria, l'autopsia: Simona morta per annegamento

Sarebbe morta per annegamento Simona Cinà, la giovane pallavolista di Capaci trovata senza vita sabato nella piscina di una villa di Bagheria in cui stava festeggiando la laurea di due amici.

Sarebbero i primi esiti dell'autopsia che si è appena conclusa.

Non è stato chiarito però l'orario esatto del decesso.

L'esame medico legale avrebbe escluso un infarto o patologie congenite silenti l’autopsia su Simona Cinà. La ragazza, secondo quanto si apprende, sarebbe annegata. Infatti, nei polmoni è stata ritrovata dell’acqua. Non è chiaro, però, se sia finita sott’acqua e sia affogata dopo aver avuto un malore per cause naturali o se a provocarlo sia stata l’assunzione involontaria di droga o alcol. Per accertalo sarà necessario attendere gli esiti degli esami tossicologici.