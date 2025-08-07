ou
ULTIME NOTIZIE

L'Ars approva con voto finale la Manovra finanziaria Ter

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
La tragedia di Bagheria, l'autopsia: Simona morta per annegamento

La tragedia di Bagheria, l'autopsia: Simona morta per annegamento

CronacaPalermo

Sarebbe morta per annegamento Simona Cinà, la giovane pallavolista di Capaci trovata senza vita sabato nella piscina di una villa di Bagheria in cui stava festeggiando la laurea di due amici.
Sarebbero i primi esiti dell'autopsia che si è appena conclusa.
Non è stato chiarito però l'orario esatto del decesso.
L'esame medico legale avrebbe escluso un infarto o patologie congenite silenti l’autopsia su Simona Cinà. La ragazza, secondo quanto si apprende, sarebbe annegata. Infatti, nei polmoni è stata ritrovata dell’acqua. Non è chiaro, però, se sia finita sott’acqua e sia affogata dopo aver avuto un malore per cause naturali o se a provocarlo sia stata l’assunzione involontaria di droga o alcol. Per accertalo sarà necessario attendere gli esiti degli esami tossicologici.

Potrebbero Interessarti