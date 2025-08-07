E' morta Stellina, il cane amico di Solarino (VIDEO)

Stellina era il s'imbolo di Solarino. Sono tanti oggi a piangere il cane amico della gente, soprattutto di anziani e bambini. Era senza fissa dimora, ma per tanto tempo aveva trovato riparo nella chiesa Madre. Dopo 11 anni di onorato servizio, Stellina è morta. Qualcuno lo ha investito alla periferia del paese. Il cane si è ripreso, ma poi non ce l'ha fatta ed è andato a morire nelle vicinanze daal luogo in cui era stato investito. Stellina era amica di tutta Solarino, tranne di qualcuno, che qualche volta la torturava. Era cieca da un occhio, perchè era stata picchiata. Adesso sono in molti a Solarino a volere fare una fiaccolata per onorare quel cane, vero amico dell'interà comunità. (IL VIDEO)