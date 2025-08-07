ou
Palermo - Manchester City, modificata ordinanza sulla vendita di superalcolici

Catanzaro (Pd): "Manovra vuota e maggioranza a pezzi, la Sicilia merita di più"

PoliticaAgrigentoCataniaPalermo

"La manovra di variazione di bilancio approvata oggi all'Assemblea regionale siciliana è l'ennesima occasione persa. Un provvedimento vuoto, senza visione, privo di misure strutturali realmente utili alla Sicilia. Un elenco confuso di interventi spot, senza coraggio e senza strategia." Lo dice Michele Catanzaro, capogruppo del Partito Democratico all'Ars, dopo il voto sulla manovra ter. "Malgrado i tentativi di stravolgere le regole parlamentari, abbiamo costretto la maggioranza a rimanere in aula per quattro giorni consecutivi, smascherando le profonde crepe interne al centrodestra. È stato un enorme scivolone istituzionale da parte del governo imporre la 'tagliola' e mettere il bavaglio al dibattito democratico: un segnale grave che mina il confronto e il rispetto delle opposizioni". "Anche questa manovra - prosegue Catanzaro - ha certificato ciò che ormai è sotto gli occhi di tutti: la maggioranza di Schifani è a pezzi. Su quattro articoli il governo è andato sotto con il voto segreto, segno evidente di una coalizione divisa e senza coesione politica". "Altro che governo forte: qui si galleggia tra compromessi interni. Serve un cambio di passo - conclude - questa manovra, ancora una volta, dimostra che la Sicilia merita molto di più di quello che questo governo riesce a offrire".

