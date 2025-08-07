Netanyahu: 'Israele non annetterà Gaza, il controllo sarà trasferito a un organismo di governo transitorio'

E' in corso la riunione del gabinetto politico di sicurezza presso l'ufficio del primo ministro a Gerusalemme sul piano di conquista di Gaza.

Benyamin Netanyahu dovrebbe chiedere l'approvazione del gabinetto per ordinare all'Idf di occupare completamente la Striscia e che il gabinetto autorizzi lui e il ministro della Difesa Israel Katz a prendere decisioni sulle modalità di occupazione.

Israele "non annetterà Gaza" ma prevede di trasferire il controllo del territorio a un non specificato "organismo di governo transitorio", ha dichiarato il premier Benyamin Netanyahu al media indiano in lingua inglese Cnn-News18, citato dai media israeliani, poco dopo l'incontro a Gerusalemme con l'ambasciatore dell'India in Israele, J.P. Singh. Ha ribadito gli obiettivi di Israele: lo smantellamento di Hamas e il ritorno incondizionato di tutti gli ostaggi. Netanyahu ha aggiunto che il conflitto potrebbe finire subito se Hamas deponesse le armi e rilasciasse gli ostaggi.

Israele vuole liberare Gaza da Hamas, non governarla: "Vogliamo creare un perimetro di sicurezza e vogliamo consegnare Gaza alle forze arabe che la governeranno correttamente", ha spiegato Netanyahu in un'intervista a Fox.

Secondo le autorità palestinesi, il bilancio delle vittime della guerra è arrivato a 61.158 palestinesi uccisi e 151.442 feriti, compresi 1.655 bambini. Il numero di feriti fra coloro che cercano aiuti e cibo è salito a 11.800. I morti per fame sono stati 193, compresi 96 bambini.

"L'Ue è stata molto chiara su Gaza, l'uccisione di civili è indifendibile. Sulla parola genocidio spetta ai tribunali internazionale fare una valutazione". Lo ha detto una portavoce della Commissione, commentando le parole di Teresa Ribera secondo la quale ciò che accade "somiglia molto" a un genocidio.

Ieri abbiamo aggiornato i 27 sull'attuazione da parte di Israele dell'intesa sugli aiuti. Ci sono dei progressi parziali ma la situazione resta molto molto difficile", ha aggiunto la portavoce, secondo cui "il numero di camion di aiuti non è sufficiente" e allo stesso tempo "l'Ue non è stata autorizzata ad avere accesso a Gaza".