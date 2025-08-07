Incontro Putin-Trump forse già la prossima settimana, il leader russo: "Emirati possibile sede"

Vladimir Putin e Donald Trump potrebbero incontrarsi già la prossima settimana. Ad anticiparlo è il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, precisando che tale previsione è "provvisoria" e che Mosca "ci sta lavorando proprio ora" con questo punto di riferimento temporale, così come anche gli Stati Uniti. Putin ha intanto citato oggi gli Emirati Arabi Uniti come potenziale sede dell'incontro.

"Abbiamo molti amici desiderosi di aiutarci ad organizzare questi eventi. Uno dei nostri amici è il presidente degli Emirati Arabi Uniti", ha affermato il leader del Cremlino, che aveva al suo fianco il leader emiratino Mohamed bin Zayed Al Nahya. Gli Emirati - ha aggiunto - sarebbero uno dei luoghi adatti".

Un incontro con Zelensky, invece, "è possibile", ma le condizioni necessarie perché ciò avvenga "sono ancora lontane", ha poi detto il presidente russo, citato dalla Tass.

Incontro Putin-Trump, cosa dice Mosca

"Su suggerimento della parte americana, è stato raggiunto un accordo di principio per tenere un vertice bilaterale nei prossimi giorni", spiegava in precedenza Ushakov, citato dall'agenzia di stampa statale Ria.

Il Cremlino ha tuttavia dichiarato di non aver dato riscontro a un possibile incontro a tre fra i presidenti Vladimir Putin, Donald Trump e Volodymyr Zelensky, proposto dall'inviato speciale di Trump durante la sua visita di ieri a Mosca.