Uccisa a coltellate a Foggia, fermato l'ex: aveva vestiti sporchi di sangue

Altro sud

È stato rintracciato a Roma l'ex della donna uccisa la scorsa notte a coltellate in una strada del centro storico di Foggia. I carabinieri lo hanno trovato con i vestiti ancora sporchi di sangue.
La vittima
La vittima è una donna di 47 anni, di origine marocchina. A quanto si apprende aveva presentato una denuncia nei confronti dell'ex compagno, connazionale di 46 anni, ed era stato disposto il divieto di avvicinamento. Secondo quanto ricostruito finora, la donna quando si è accorta del pericolo ha contattato le forze dell'ordine ma l'aggressore l'ha subito colpita con un coltello ed è poi scappato.
La fuga a Roma
Sul posto è arrivata la polizia che ha avviato le indagini e le ricerche dell'assassino. A quanto si apprende il ricercato è stato individuato e bloccato dopo un breve inseguimento a piedi in piazza della Croce Rossa, a Roma.
A quanto apprende l'Adnkronos il 46enne è stato rintracciato attraverso l'analisi dei tabulati telefonici che hanno portato a individuare l'uomo nei pressi della stazione di Roma Termini. A diramare l'allerta ai carabinieri è stata la Polfer, con i militari dell'Arma che poco dopo sono riusciti a rintracciare l'uomo che ora si trova in caserma. A quanto si apprende da una prima ricostruzione, è stato trovato con abbigliamento sporco, probabilmente di sangue, che verrà sequestrato per i successivi esami.

(foto FoggiaToday)

