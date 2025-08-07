Lamezia Terme, celebrati i funerali del medico scomparso ritrovato morto

Si sono celebrati nella Cattedrale di Lamezia Terme i funerali del medico, Antonio Blaganò, 67 anni ritrovato senza vita sabato 1 agosto a San Mango d'Aquino, a distanza di una settimana dalla sua scomparsa, avvenuta nella notte tra il 24 e il 25 luglio.

Nell'omelia, il parroco don Carlo Cittadino ha ricordato la figura di un professionista che "ha dedicato la vita alla cura degli altri.

La nostra fede - ha rimarcato don Carlo - non ci offre risposte per una scomparsa e una morte così misteriosa.

Rigraziamo le forze dell'ordine e la magistratura tutta per l'instancabile lavoro che ha consentito il ritrovamento, così oggi è con noi per potergli dare una giusta sepoltura".

Durante il rito religioso Molly, la fedele cagnolina del medico, ha accompagnato Antonio fino alla fine, rimanendo per tutta l'omelia accanto alla bara.

Sul fronte delle indagini nessuna novità è emersa dopo l'esame autoptico effettuato dei giorni scorsi.