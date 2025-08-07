Incendio alla periferia di Sciacca, minacciati alcuni fabbricati alla Marchesa

Un vasto incendio si è propagato a Sciacca (Agrigento), nella località Marchesa, ai piedi del monte San Calogero, alla periferia del centro abitato.

Le fiamme, alimentate dal forte vento, hanno interessato sterpaglie e una vasta area di vegetazione situata attorno ad alcuni fabbricati, tra i quali l'istituto tecnico agrario e alberghiero Amato Vetrano e il rudere di una vecchia scuola rurale.

L'area in questione è abitata, ma non è stato necessario sgomberare le abitazioni. Sul posto vigili del fuoco e personale della protezione civile. Dal luogo dell'incendio si è levata una lunga colonna di fumo visibile da diversi punti della città.