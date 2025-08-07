Tananai arriva in Sicilia, domani in concerto a Palermo e sabato a Catania

Il viaggio di Tananai e del suo ultimo album "Calmocobra" arriva in Sicilia. Venerdì 8 agosto a Palermo, Velodromo Paolo Borsellino l'artista sarà ospite del Dream Pop Fest Palermo, la rassegna organizzata da Puntoeacapo Srl in collaborazione con GoMad concerti e il Comune di Palermo.

La seconda data sarà a Catania sabato 9 agosto: l'appuntamento è all'Arena Villa Bellini per il live all'interno del cartellone di Sotto Il Vulcano Fest, kermesse organizzata da Puntoeacapo con la direzione artistica Nuccio La Ferlita e in collaborazione con il Comune di Catania nell'ambito del Catania Summer Fest.