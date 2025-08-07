Incidente sulla Comiso-Pedalino: muore scooterista extracomunitario

Incidente mortale sulla strada provinciale Comiso-Pedalino. A perdere la vita un extracomunitario a bordo di uno scooter. La dinamica è ancora da stabilire e la Polizia locale di Comiso ha effettuato i rilievi nel luogo dell'incidente. Dai primi accertamenti sembra che non siano coinvolti altri mezzi. L'extracomunitario è stato trovato sull'asfalto privo di vita. Inutili i soccorsi da parte del personale del 118 intervenuto sul posto. La salma dell'immigrato è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale Guzzardi di Vittoria.

Foto Franco Assenza