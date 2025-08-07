ou
Basket, la Virtus Ragusa affida la regia a Tommaso Lanzi

La Virtus Ragusa dà il benvenuto a Tommaso Lanzi, play-guardia classe 2002, nativo di Como, reduce da una stagione positiva alla Bakery Piacenza nel campionato di Serie B Nazionale. Alto 183 cm per 76 kg, Lanzi porta in dote talento, visione di gioco e pericolosità dall’arco.
Nella scorsa annata ha fatto registrare una media di 8,4 punti a partita con il 35% da tre punti, mettendosi in mostra anche al PalaPadua, proprio contro la Virtus, con una prova da 8 punti, 4 rimbalzi e 3 assist. La miglior prestazione stagionale l’ha firmata contro Crema lo scorso 15 gennaio, chiudendo con 19 punti e 22 di valutazione.
Cresciuto nel vivaio di Cantù, Lanzi ha preso parte alle Finali Nazionali Under 15, Under 16 e Under 18 Eccellenza, conquistando nel 2017/18 lo scudetto Under 16 al fianco di Gabriele Procida (fresco di firma al Real Madrid). In quella stagione ha viaggiato a 10,8 punti di media, segnandone 12 nella finale tricolore. Nel 2020/21 ha esordito in Serie A con la maglia di Cantù, e contemporaneamente ha disputato la Serie C Silver, dove ha prodotto 9,9 punti a partita. L’anno successivo si è aggregato a Biella (A2) prima di intraprendere un triennio formativo e competitivo a Bernareggio in Serie B.

