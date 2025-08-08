ou
Modica, stop ai cantieri edili nella settimana di Ferragosto

Il sindaco di Modica, Maria Monisteri, con ordinanza ha sospeso le attività di edilizia privata e dei lavori rumorosi nel centro storico e nelle frazioni balneari di Marina di Modica e Maganuco.
L’ordinanza in vigore dal 11 agosto al 18 agosto, compresi, si è resa necessaria con l’approssimarsi del Ferragosto e la contestuale crescita delle presenza nel centro storico e nelle frazioni balneari. L’ordinanza nasce con l’intento di far vivere ai cittadini e visitatori un periodo di massima vivibilità e quiete.
“Ho ritenuto opportuno adottare l’ordinanza che servirà ad eliminare fonti di rumore fastidiose che possono condizionare il periodo di relax, afferma la sindaca; la presenza di cantieri edili in queste zone della Città, mal si concilia con il periodo in questione e, una volta valutata l’opportunità di sospendere temporaneamente i lavori edili, ho ritenuto emettere apposita ordinanza a tutela della tranquillità e del riposo e più in generale a tutela del decoro e della vivibilità urbana” spiega il primo cittadino, Maria Monisteri.
Secondo l’ordinanza sindacale sono sospesi i cantieri edilizia privata, inoltre le imprese hanno l’obbligo di lasciare le aree di suolo pubblico, interessate dai cantieri, liberi dai materiali di risulta e in uno stato decoroso.
Inoltre sono esclusi da tali obblighi le attività attinenti la cura del verde ed i cantieri edili relativi alle opere pubbliche, per il carattere di pubblica utilità che la loro realizzazione riveste. Eventuali deroghe possono essere concesse solo per reali ed improcrastinabili esigenze e devono essere preventivamente e richieste e debitamente motivate”.

