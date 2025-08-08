ou
Acqua minerale esposta al sole, sequestrate a Catania 150 mila bottiglie

Carabinieri del Nas di Catania, nell'ambito di controlli nell'area dei paesi etnei, hanno posto a sequestro amministrativo due depositi di acque minerali che tenevano dei bancali con le bottiglie esposte al sole e alle alte temperature e per le carenze igienico sanitarie strutturali.
Sono state sequestrate, complessivamente, circa 150.000 bottiglie d'acqua minerale e segnalati alle competenti autorità giudiziaria e sanitaria i titolari delle attività commerciali.
I carabinieri del Nas ricordano che l'esposizione al sole provoca degradazione della plastica, con rilascio di sostanze chimiche nell'acqua potenzialmente dannose per la salute e che il calore favorisce la proliferazione di alghe e batteri nell'acqua, alterandone sapore e qualità.

