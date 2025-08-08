Modica, in spiaggia vietati falò e bevande alcoliche

“Ho emanato l’ordinanza che disciplina le attività di prevenzione sulle spiagge di Marina di Modica e Maganuco nei giorni centrali di questo mese di agosto". Lo dichiara il sindaco di Modica, Maria Monisteri. La diffusa consuetudine in particolari periodi della stagione estiva dell'accensione sulle spiagge di falò che possono causare seri pericoli per l'incolumità e arrecare danni agli arenili e all'ambiente circostante e la costatazione dei molti rischi dovuti alla concentrazione di consumo di bevande alcoliche e all’abbandono indiscriminato dei rifiuti che possono provocare infortuni a chi va in spiaggia, richiedono misure di prevenzione e contenimento delle fonti di rischio.

Da qui, l’ordinanza che vieta l'accensione dei fuochi, l'installazione di tende da campo e/o ricoveri provvisori e di portare e consumare bevande alcoliche lungo il litorale nelle ore notturne. L’ordinanza entra in vigore dalle ore 16.00 della prossima domenica 10 agosto 2025 e durerà fino alle ore 07.00 di sabato 16 agosto 2025. Sarà vietato portare in spiaggia legna, carbone, carbonella, residui vegetali agricoli e forestali e qualsiasi altro materiale che possa servire ad accendere i falò e, ovviamente, l’accensione dei fuochi. Vietato anche l’utilizzo di ogni genere di strumento che produca faville, braci, fumo e di ogni altra operazione che possa creare pericolo di incendio. Vietati gli esercizi pirotecnici, fuochi d'artificio, lanciare razzi, le cosiddette lanterne volanti e altri articoli del genere, eccezion fatta per chi è titolare di licenza per l'esercizio di spettacoli pirotecnici preventivamente autorizzati e regolamentati. Non si possono istallare sulla spiaggia tende da campo, tendaggi e ricoveri provvisori. Le sanzioni vanno da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro”.