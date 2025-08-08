Sindaco Palermo, Lagalla bis? Percorso non si completa in 5 anni

"Sono intento a lavorare. Per quasi due anni abbiamo abbiamo operato per mettere i conti in ordine e abbiamo salvato la città dal dissesto economico.

Oggi abbiamo capacità di cassa, abbiamo i fondi per la manutenzione delle strade, per l'illuminazione, per i lavori pubblici. Ma un percorso non si può completare in cinque anni. Per cui vedo il prossimo quinquennio in una logica di continuità". Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, conversando con l'ANSA riguardo alla sua eventuale ricandidatura alle amministrative del 2027.

Lagalla sottolinea che con le forze politiche della maggioranza che lo sostiene "ci sono confronti continui, fino all'altro giorno c'è stata una riunione consiliare della coalizione". Sulla scelta di Saverio Romano, coordinatore di Noi moderati, di interrompere i rapporti parlando di "fallimento di Lagalla", il sindaco allarga le braccia: "Mi spiace che abbia espresso un giudizio sulla città che mi sembra inadeguato rispetto alla realtà - afferma - Forse attraverso quelle ridondanti considerazioni ha voluto porre un tema politico, ma non ha prodotto alcun effetto in consiglio comunale; c'è un solo un consigliere di Noi moderati che tra l'altro si riconosce nella maggioranza".