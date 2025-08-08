ou
Aeroitalia si aggiudica la continuità territoriale dell'aeroporto di Comiso

Siracusa, musica ad alto volume in piazza Pancali: titolare sanzionato

CronacaSiracusa

Continuano i servizi di controllo sui locali pubblici rafforzati in occasione del periodo estivo al fine di garantire non solo la sicurezza degli avventori ma anche il rispetto delle norme poste a tutela di chi vive in prossimità di detti esercizi pubblici e che chiede il rispetto soprattutto dei limiti di orario e di volume per gli intrattenimenti musicali. In particolare, gli Agenti della Polizia di Stato in servizio alla Polizia Amministrativa della Questura di Siracusa hanno sanzionato il titolare di un locale sito nell’isola di Ortigia, in piazza Pancali, che diffondeva musica ad alto volume contravvenendo all’ordinanza sindacale e che aveva suscitato le lamentele dei residenti esasperati dagli orari di diffusione e dal volume troppo elevato della musica.

