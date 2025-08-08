Nessuna traccia dell'uomo scomparso a Priolo: continuano le ricerche
Continuano senza sosta a Priolo Gargallo (SR) le ricerche di Pietro Gradini allontanatosi dalla sua abitazione intorno alle 19:30 dello scorso 6 agost. Alle ricerche, coordinate dai Carabinieri nell’ambito del piano di ricerca persone scomparse attivato dalla Prefettura, partecipano la squadra dei vigili del fuoco di Priolo e quella dei Vigili del fuoco volontari di Sortino, l’UCL (unità di comando locale) dei vigili dislocato presso la sede della Protezione civile di Priolo (Ce.Ri.Ca) con personale Tas (topografia applicata al soccorso) specializzato nell’uso della cartografia, il Drago (elicottero vigili dell’elinucleo di Catania), due 2 unità cinofile dei pompieri oltre a diverse squadre della Protezione civile.