Aeroitalia si aggiudica la continuità territoriale dell'aeroporto di Comiso

Siracusa, spacca finestrino di un'auto per rubare: bloccato in flagranza

CronacaSiracusa

Mercoledì notte, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Siracusa, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno bloccato un uomo che, dopo avere infranto un finestrino di un’autovettura parcheggiata in viale Tica , stava asportando monete e oggetti personali. L’uomo, un 35enne con precedenti penali per reati in materia di stupefacenti, trovato in possesso di arnesi da scasso, è stato arrestato in flagranza di reato per furto aggravato e la refurtiva restituita al proprietario. L’arresto è stato convalidato.

