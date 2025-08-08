Aeroitalia si aggiudica la continuità territoriale dell'aeroporto di Comiso

"La continuità territoriale conferma la strategicità dell'aeroporto di Comiso, che si inserisce in un sistema aeroportuale siciliano sempre più moderno e capillare. È un provvedimento che dà linfa vitale al Ragusano e all'intero Sud-est della Sicilia, garantendo una migliore mobilità ai cittadini e lo sviluppo del territorio. L'aggiudicazione alla compagnia Aeroitalia conferma che avevamo visto bene quando abbiamo lavorato per allargare il mercato in Sicilia aprendo a nuovi vettori in grado di rompere il duopolio Ita Airways-Ryanair". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in merito all'aggiudicazione in esclusiva a Aeroitalia dei voli in continuità territoriale sulle rotte tra Comiso e Roma e tra Comiso e Milano Linate, dal primo novembre di quest'anno fino al 31 ottobre 2028.

"Il mio governo - ha aggiunto il governatore - ha sempre creduto nelle potenzialità dello scalo, scontrandosi a volte con scetticismo e opposizioni pregiudiziali, investendo importanti risorse per rendere possibile l'aumento del traffico passeggeri.

Abbiamo trovato l'attenzione e la disponibilità al dialogo istituzionale da parte del governo nazionale, che ringrazio.

Procediamo, inoltre, a lavorare per raggiungere l'obiettivo strategico della realizzazione di un'area cargo da mettere al servizio delle produzioni orticole e florovivaistiche del comprensorio".

"L'affidamento del servizio in continuità territoriale dei collegamenti aerei tra Comiso, Milano e Roma - ha aggiunto l'assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò - è un importante risultato che aspettavamo da tempo e che premia gli sforzi del governo regionale, impegnato fin dal suo insediamento nel rilancio dello scalo. Fondamentale è stata l'attenzione dimostrata dal governo Meloni e dalle autorità comunitarie, a cui va la nostra gratitudine per il traguardo raggiunto, che dimostra la correttezza delle scelte compiute in questi anni dalla Regione Siciliana e la bontà del lavoro del dipartimento delle Infrastrutture e dei trasporti. La continuità territoriale, grazie alle tariffe agevolate per i residenti in Sicilia - ha aggiunto Aricò - garantirà una migliore connessione tra il territorio ibleo e l'intera area sud orientale dell'Isola con i due centri più importanti del Paese e il pieno diritto alla mobilità dei siciliani. Comiso ha l'opportunità di diventare un importante volano di sviluppo economico e turistico, inserendosi in un sistema infrastrutturale per la mobilità che, grazie al lavoro del governo Schifani e alla collaborazione istituzionale con lo Stato, gli enti e le aziende impegnate sul campo, sta diventando sempre più efficiente, integrato e moderno".