ou
ULTIME NOTIZIE

Vila libera della Regione all'assunzione di 255 agenti Forestali nel 2025

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Capaci piange Simona, il sindaco ai funerali: non la dimenticheremo mai

Capaci piange Simona, il sindaco ai funerali: non la dimenticheremo mai

CronacaPalermo

Una comunità stretta nel dolore e nella volontà di fare piena luce su cosa sia successo nella notte tra venerdì e sabato scorso: la città di Capaci piange Simona Cinà, la giovane pallavolista 20enne morta annegata in piscina durante una festa di laurea a Bagheria, nel palermitano. I
funerali sono stati celebrati nella Chiesa Madre del paese. Circa un migliaio i presenti tra parenti, amici, compagni di squadra e concittadini che hanno voluto condividere un momento di commozione collettiva.
"Il nostro dolore si aggiunge a quello della famiglia, cui siamo vicinissimi - sottolinea il sindaco di Capaci, Pietro Puccio -. La proclamazione del lutto cittadino significa questo, stringersi attorno alla famiglia in maniera silenziosa e rispettosa:
metteremo le bandiere a mezz'asta, chiuderanno tutte le attività commerciali e non solo. Possiamo dire anche una cosa a chi muore e a chi è dimenticato: Simona non sarà dimenticata, vivrà sempre nel nostro ricordo e nelle nostre azioni. Lei era il prototipo del giovane perfetto: sportiva, salutista, amica di tutti. Vogliamo che questo suo modo di essere venga trasferito anche nelle altre persone: noi non la dimenticheremo".

Potrebbero Interessarti