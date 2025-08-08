Il Palermo ingaggia il portiere Bardi e cede al Pescara in prestito Desplanches

Francesco Bardi è un nuovo giocatore del Palermo. A renderlo noto è la stessa società rosanero attraverso un comunicato col quale specifica che il portiere classe 1992 ha siglato un contratto pluriennale. A" Francesco il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero", conclude la nota.

Sebastiano Desplanches saluta Palermo. A renderlo noto è la stessa società rosanero attraverso un comunicato col quale specifica che il giovane portiere classe 2003 si trasferisce al Pescara a titolo temporaneo. "A Sebastiano un 'in bocca al lupo' da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero", conclude la nota.