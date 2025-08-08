Voleva entrare in un Lido a Fontane Bianche con una pistola: 20enne arrestato

Nel corso dei controlli di vari lidi nella località balneare di Fontane Bianche, a Siracusa, agenti della Squadra mobile hanno arrestato un ventenne trovato in possesso di una pistola. Durante le procedure di identificazione di un gruppo di cinque ragazzi per l'ingresso a un lido dove si stava svolgendo una serata danzante, un giovane si è improvvisamente dato alla fuga. I poliziotti hanno quindi ingaggiato un inseguimento riuscendo a bloccarlo all'interno del parcheggio dove si era appena liberato di una pistola modificata perfettamente funzionante, con cinque colpi calibro 6,35, recuperata dagli uomini della Mobile. E' stato arrestato per porto abusivo di arma da fuoco e condotto nel carcere di Cavadonna. Un altro diciottenne, nell'ambito dei medesimi controlli, è stato trovato in possesso di un tirapugni e pertanto è stato denunciato per porto abusivo di armi.