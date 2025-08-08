Peschereccio incagliato al Lido di Bruca a Scicli, lunedì la rimozione

"Sarà ultimato lunedì l'intervento di disincaglio e rimozione del peschereccio della flotta di Scoglitti arenato al lido Bruca, in territorio di Scicli, nel ragusano". Lo rende noto l'Amministrazione comunale, sottolineando in una nota che, "in quella occasione, sotto l'attenta sorveglianza della Capitaneria di Porto di Pozzallo, e della Protezione civile Comunale di Scicli, oltre che dell'Asp, dell'Arpa, dei Vigili del fuoco, della Polizia locale, si andrà avanti a oltranza fino al definitivo recupero dei resti dell'imbarcazione. Successivamente saranno ripetute le analisi delle acque e saranno effettuate quelle delle sabbie per accertare che non si siano tracce di idrocarburi provenienti da possibili perdite dei serbatoi della barca". "Una filiera di controlli costanti per assicurare che il mare di Bruca non sia stato inquinato dallo sversamento di idrocarburi. L'attenzione sul caso, grazie all'attenta regia della Prefettura di Ragusa, è massima, a tutela della salute dei bagnanti", fanno sapere dall'Amministrazione comunale.