Modica-Marina A/R: istituite due nuove corse notturne

Grazie a un contributo del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, l'amministrazione comunale di Modica ha deciso di investire ulteriormente sul trasporto pubblico locale, rafforzando una linea che sta dimostrando di essere un vero successo: la Modica-Marina di Modica. Lo testimoniano - è detto in una nota del Comune - i numeri e i riscontri estremamente positivi per una tratta che è ormai un punto di riferimento. Adesso il servizio viene ulteriormente potenziato, con l’aggiunta di due nuove corse giornaliere, attive fino al 31 agosto. La prima, parte da Modica alle ore 20:00 -orario strategico pensato per consentire a residenti e visitatori di raggiungere Marina di Modica in tempo utile per assistere agli eventi del Modica Summer Fest- e consentirà di ridurre l’uso dell’auto privata, favorendo una mobilità sostenibile. La seconda nuova corsa, fa tragitto inverso e partirà alle ore 3:00 di notte da Marina di Modica: una scelta mirata a garantire un rientro sicuro alle ragazze e ai ragazzi e a tutti coloro che godranno alle serate estive, evitando rischi legati alla guida notturna dopo momenti di svago".