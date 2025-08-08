ou
Modica, lavori Antenna 5G in via Impastato: residenti preoccupati

“Ancora una volta – e ancora grazie alle segnalazioni dei cittadini – veniamo a conoscenza dell’avvio dei lavori per l’installazione di un’antenna 5G in territorio di Modica, questa volta in via Peppino Impastato. Parliamo di un quartiere densamente abitato e ad alto traffico veicolare". E' la nota del coordinamento ibleo della DC a firma della consigliera comunale di Modica, Rita Floridia. "Come già accaduto per l’antenna di contrada Caitina, l’Amministrazione comunale non ha ritenuto opportuno informare dell’avvio dei lavori, né i consiglieri di opposizione né, a quanto riferito, quelli di maggioranza. È un atteggiamento grave, che mina il principio di trasparenza e il ruolo degli organi elettivi. Ricordo che il nuovo Regolamento e Piano Antenne, predisposto anche con l’ausilio di una società specializzata, è ancora all’esame delle Commissioni consiliari e in attesa di approvazione. Ho sollecitato più volte la I Commissione a proseguire i lavori, ma la questione sembra essere stata accantonata. E’ evidente a tutti che la Commissione preferisce dedicare le proprie energie per fare le pulci alla precedente amministrazione come per la commissione d'inchiesta, anziché affrontare problematiche che stanno a cuore ai cittadini e alla salvaguardia della loro salute. Nel frattempo il Comune continua a perdere ricorsi davanti al TAR e a non avere un piano antenne. Nel vuoto sono caduti tutti i miei ripetuti solleciti, ultimo in ordine di tempo quello di fine giugno. La legge e la giurisprudenza parlano chiaro: i Comuni hanno pieno diritto di pianificare la localizzazione degli impianti per tutelare i “siti sensibili”. Non devono garantire la posizione più redditizia agli operatori, ma proteggere la salute e la sicurezza della comunità. E su
questo non possiamo permetterci silenzi.”

