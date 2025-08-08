Modica, ordine pubblico e sicurezza: anche la Cna invoca provvedimenti

Affrontare con decisione il problema dei fenomeni di atti delinquenziali e di comportamenti illeciti che si sono intensificati a Modica e che preoccupano anche imprenditori e commercianti. L'allarme è lanciato alla Cna che invita la sindaca di Modica, Maria Monisteri, a sollecitare i vertici delle forze dell'ordine - Prefetto e Questore - a rivolgere maggiore attenzione verso il territorio modicano con più frequenti controlli. Preoccupano le risse notturne fra extracomunitari che, spesso, si concludono nel sangue. Maggiore attenzione anche per comportamenti illeciti favoriti, purtroppo, dalla mancanza di vigili urbani il cui organico consente ormai soltanto l'ordinaria amministrazione, anche questa svolta con difficoltà e con i sacrifici dei pochi agenti rimasti. L'assenza di controlli favorisce disordine nel centro storico e comportamenti irresponsabili di automobilisti e scooteristi che mettono a repentaglio l'incolumità di residenti e turisti. Serve aumentare il numero delle telecamere di video sorveglianza e attuare i programmi che sono stati annunciati qualche mese fa. Le richieste della Cna a prefetto e questore non sono affatto nuove e sono state avanzate anche dagli organi di stampa in diverse occasioni. Fino a questo momento, però, i risultati non si sono visti.