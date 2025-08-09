ou
Allarme Botulino, 3 le vittime: due in Calabria



Rosolini, al via la Sagra dell'Arancino tra cibo ed eventi



CronacaSiracusa

Si apre questa sera al Parco Giovanni Paolo II una classica dell'Estate Rosolinese: la Sagra dell'Arancino, manifestazione che coinvolge direttamente l'amministrazione guidata da Giovanni Spadola fino al prossimo 14 agosto. Il cartellone delle serata promosso da 'Eventi Sicilia' prevede per le 18 di oggi l'apertura degli stand con degustazioni, con un finale dedicato alla musica con il concerto dei 'Cugini di Campagna'. Si replica pure domani sera con due spettacoli di cabaret che vede in scena, Loredana Scalia e Andrea Barone. Subito dopo salirà sul palco la cantante Manuela Villa.

