Allarme Botulino, 3 le vittime: due in Calabria

Ciclismo, il ragusano Damiano Caruso torna a vincere dopo 3 anni e mezzo

SportRagusa

A quasi tre anni e mezzo dal suo ultimo successo, quello nella classifica finale del giro di Sicilia del 2022, il ragusano Damiano Caruso, 38 anni a ottobre, secondo al Giro d'Italia del 2021 e due volte azzurro (a Rio e a Tokyo) nella prova in linea delle Olimpiadi, è tornato a vincere una corsa.
Infatti si è imposto per distacco nella quarta tappa della 'Vuelta a Burgos', con 1'26" di vantaggio sull'ex campione del mondo Rui Costa e sull'altro portoghese Rui Oliveira.
Al comando della classifica generale rimane uno che per metà potrebbe essere quasi il figlio di Caruso, il ventenne Leo Bisiaux, grande speranza del ciclismo francese.

