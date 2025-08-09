L'Ira del mondo su Israele decisa a occupare Gaza City

Ondata di condanne alla decisione israeliana di occupare Gaza. Dall'Onu all'Ue, dagli arabi al Regno Unito, tutti chiedono al governo Netanyahu di fermare il piano approvato che prevede di conquistare prima Gaza City, sfollando il milione di residenti entro il 7 ottobre, secondo anniversario del massacro di Hamas. Contrario fino alla fine l'Idf. 'Sarà tutto molto complesso'.Berlino sospende le forniture di armi a Israele, il Belgio convoca l'ambasciatore. Rimandata a domani la riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza dell'Onu. Trump per ora tace. La fazione islamica avverte: 'Non sarà un picnic'. Pd-M5s contro il governo Meloni: 'Basta complicità'. Tajani assicura che Roma è contraria all'occupazione. La premier a un pro-Pal:'Genocidio a Gaza? Ci lavoro ogni giorno'.