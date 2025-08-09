A Ferragosto incontro tra Trump e Putin in Alaska

L'incontro fra Donald Trump e Vladimir Putin si terrà il 15 diagosto in Alaska dopo il no del Cremlino a Roma, con Meloni che si era detta disponibile. No anche alla presenza di Zelensky al tavolo. Funzionari americani, ucraini e di diversi Paesi europei si incontreranno nel fine settimana nel Regno Unito per cercared i raggiungere una posizione comune prima dell'incontro fra Putin e Trump. Prime indiscrezioni sul piano per il cessate il fuoco. Mosca vuole almeno tutto il Donbass (Donetsk e Lugansk),oltre al riconoscimento della Crimea. Incerta la sorte di Zaporizhzhia e del Kherson.