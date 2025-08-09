E' morto Jim Lovell comandante della missione Apollo 13

Jim Lovell, l'astronauta americano comandante della missione Apollo 13 è morto all'età di 97 anni. È stato nello spazio quattro volte con le missioni Gemini VII, Gemini XII, Apollo 8 e Apollo 13, ispirando generazioni di astronauti e non. La quasi disastrosa missione dell'Apollo 13 gli regalò la fama. Lovell ne era a capo quando l'esplosione di una bombola di ossigeno impedì l'allunaggio. 'Houston, abbiamo un problema', disse. Ma riuscì a riportare il suo equipaggio a terra.