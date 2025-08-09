ou
ULTIME NOTIZIE

Allarme Botulino, 3 le vittime: due in Calabria

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
E' morto Jim Lovell comandante della missione Apollo 13

E' morto Jim Lovell comandante della missione Apollo 13

Fatti&Notizie

Jim Lovell, l'astronauta americano comandante della missione Apollo 13 è morto all'età di 97 anni. È stato nello spazio quattro volte con le missioni Gemini VII, Gemini XII, Apollo 8 e Apollo 13, ispirando generazioni di astronauti e non. La quasi disastrosa missione dell'Apollo 13 gli regalò la fama. Lovell ne era a capo quando l'esplosione di una bombola di ossigeno impedì l'allunaggio. 'Houston, abbiamo un problema', disse. Ma riuscì a riportare il suo equipaggio a terra.

Potrebbero Interessarti