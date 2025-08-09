Torna il grande caldo e sabato da 'bollino nero': 13 milioni di auto sulle strade

Torna il caldo e torna anche sulle strade della Penisola il traffico dell'esodo estivo, che nel week end toccherà il picco:attesi quasi 13 milioni di veicoli e bollino nero, mentre domenica il bollino sarà 'solo' rosso. Rosso anche il semaforo del caldo su Firenze, unica città italiana 'sorvegliata speciale' del bollettino del ministero della Salute, ma ben 13 capoluoghi saranno in arancione: domenica massima attenzione dunque ai più fragili. In vista della settimana di Ferragosto ,Anas - che prevede 12 milioni e 640 mila spostamenti - intanto ha sospeso a partire da oggi altri cantieri per un totale di1.392, cioè oltre l'83% di quelli attivi.