Palermo, Guardiola a Santa Rosalia con t-shirt coi volti di Falcone e Borsellino

Un omaggio alla memoria dei giudici Falcone e Borsellino. Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, stamattina ha visitato il santuario di Santa Rosalia, a Palermo, indossando una t-shirt raffigurante i volti di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, con la frase "Le loro idee corrono sulle nostre gambe".

Le foto sono state pubblicate su Facebook dalla pagina ufficiale del santuario di Santa Rosalia.

L'allenatore catalano stasera sarà alla guida del Manchester City, ospite dello stadio Barbera per un'amichevole di lusso contro il Palermo allenato da Filippo Inzaghi. Un test estivo che mette in palio l'Anglo-Palermitan Trophy.