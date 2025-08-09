ou
ULTIME NOTIZIE

Comiso, al cimitero di Pedalino l'addio al giovane morto in un incidente stradale

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Festa dell'Unità, a Catania la regionale con Elly Schlein

Festa dell'Unità, a Catania la regionale con Elly Schlein

PoliticaCatania

Un mese e poco più di incontri, dibattiti e approfondimenti sulla Sicilia: su quello che non va (e c'è tanto, molto da dire) ma anche sulle proposte fondamentali per la crescita e lo sviluppo di una regione troppo spesso dimenticata dal governo nazionale e trascurata dall'esecutivo regionale.
Questo il filo rosso che lega le iniziative delle Feste dell'unità provinciali che si snoderanno per tutto il mese di settembre e per la prima settimana di ottobre, e che culmineranno con la Festa regionale dell'Unità regionale, che si svolgerà a Catania in una data ancora da definire, alla presenza della segretaria nazionale Elly Schlein.
Si discuterà, tra le altre cose, di sanità, trasporti, infrastrutture, legalità e contrasto alla criminalità organizzata, lavoro, politiche sociali, siccità, dei comuni in dissesto, con la partecipazione di esponenti della segreteria nazionale, parlamentari nazionali siciliani e regionali, amministratori locali e militanti provenienti da realtà piccole e grandi della Sicilia.

Potrebbero Interessarti