Festa dell'Unità, a Catania la regionale con Elly Schlein

Un mese e poco più di incontri, dibattiti e approfondimenti sulla Sicilia: su quello che non va (e c'è tanto, molto da dire) ma anche sulle proposte fondamentali per la crescita e lo sviluppo di una regione troppo spesso dimenticata dal governo nazionale e trascurata dall'esecutivo regionale.

Questo il filo rosso che lega le iniziative delle Feste dell'unità provinciali che si snoderanno per tutto il mese di settembre e per la prima settimana di ottobre, e che culmineranno con la Festa regionale dell'Unità regionale, che si svolgerà a Catania in una data ancora da definire, alla presenza della segretaria nazionale Elly Schlein.

Si discuterà, tra le altre cose, di sanità, trasporti, infrastrutture, legalità e contrasto alla criminalità organizzata, lavoro, politiche sociali, siccità, dei comuni in dissesto, con la partecipazione di esponenti della segreteria nazionale, parlamentari nazionali siciliani e regionali, amministratori locali e militanti provenienti da realtà piccole e grandi della Sicilia.