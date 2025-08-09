Marina di Modica, paura per un vasto incendio vicino alle "Casette colorate"

Paura a Marina di Modica, dove un vasto incendio ha interessato un canneto a ridosso delle abitazioni, causando l’evacuazione di alcune famiglie. Le fiamme, divampate nel pomeriggio, hanno sprigionato una densa colonna di fumo nero costringendo le autorità a intervenire in tempi record per mettere in sicurezza i residenti.

Le fiamme, alimentate dal vento si sono propagate rapidamente soprattutto vicino le abitazioni. Per precauzione, e per permettere ai soccorritori di operare in sicurezza, è stata disposta l’evacuazione delle famiglie residenti nel “Villaggio delle casette colorate” più vicine all’incendio. Al momento non si registrano feriti o intossicati, ma la preoccupazione è alta.

Sul posto sono al lavoro tre squadre dei Vigili del Fuoco, affiancate dai volontari della Protezione Civile e da una squadra della Forestale. Le indagini sulle cause dell’incendio sono ancora in corso.