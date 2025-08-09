ou
ULTIME NOTIZIE

Comiso, al cimitero di Pedalino l'addio al giovane morto in un incidente stradale

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Marina di Modica, paura per un vasto incendio vicino alle "Casette colorate"
Marina di Modica, paura per un vasto incendio vicino alle "Casette colorate"

Marina di Modica, paura per un vasto incendio vicino alle "Casette colorate"

CronacaRagusa

Paura a Marina di Modica, dove un vasto incendio ha interessato un canneto a ridosso delle abitazioni, causando l’evacuazione di alcune famiglie. Le fiamme, divampate nel pomeriggio, hanno sprigionato una densa colonna di fumo nero costringendo le autorità a intervenire in tempi record per mettere in sicurezza i residenti.
Le fiamme, alimentate dal vento si sono propagate rapidamente soprattutto vicino le abitazioni. Per precauzione, e per permettere ai soccorritori di operare in sicurezza, è stata disposta l’evacuazione delle famiglie residenti nel “Villaggio delle casette colorate” più vicine all’incendio. Al momento non si registrano feriti o intossicati, ma la preoccupazione è alta.
Sul posto sono al lavoro tre squadre dei Vigili del Fuoco, affiancate dai volontari della Protezione Civile e da una squadra della Forestale. Le indagini sulle cause dell’incendio sono ancora in corso.

Potrebbero Interessarti