Comiso, al cimitero di Pedalino l'addio al giovane morto in un incidente stradale

Si svolgeranno lunedì alle 11,30, al cimitero di Pedalino, i funerali di Salah Abdi Abukar, 36 anni, morto in un incidente stradale giovedì sulla strada provinciale Comiso-Pedalino. Il giovane somalo è stato trovato cadavere sull'asfalto, inutili i soccorsi e i tentativi di rianimarlo. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente che, dalle risultanze delle prime indagine, non avrebbe coinvolto altri mezzi oltre allo scooter sul quale viaggiava il 36enne.