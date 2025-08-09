ou
ULTIME NOTIZIE

Spettacolo d'agosto al 'Barbera', il Manchester City vince 3 a 0 sul Palermo: doppietta di Reijnders

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Identificati due ladri a Rosolini: rubarono al Cine Teatro di S.Caterina

Identificati due ladri a Rosolini: rubarono al Cine Teatro di S.Caterina

CronacaSiracusa

I Carabinieri della Stazione di Rosolini hanno denunciato un pregiudicato 43enne e un 36enne per furto aggravato. I due uomini, con precedenti penali e di polizia, sono stati identificati quali autori del furto di strumenti e apparecchiature musicali commesso nel Cine Teatro della Chiesa di S. Caterina di Rosolini. Le attività, tempestivamente condotte dai Carabinieri a seguito della denuncia presentata dal Parroco, hanno consentito di risalire all’identità degli autori del furto e di rinvenire tutta la refurtiva che è stata restituita alla parrocchia.

Potrebbero Interessarti