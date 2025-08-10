Spettacolo d'agosto al 'Barbera', il Manchester City vince 3 a 0 sul Palermo: doppietta di Reijnders

Il Manchester City si aggiudica la prima edizione dell'Anglo-Palermitan Trophy, vincendo l'amichevole in casa del Palermo, grazie alle reti di Erling Halaand al 26' del primo tempo e a una doppietta dell'ex milanista Tijjani Reijnders, al 14' e al 37' della ripresa.

Quasi trentacinquemila paganti, allo stadio Barbera, hanno assistito a una partita vera, sebbene d'agosto, che ha dato buone indicazioni ai due tecnici in vista dei primi impegni ufficiali: Guardiola sta preparando l'esordio in Premier, sabato prossimo sul campo del Wolverhampton e lo stesso giorno il Palermo di Pippo Inzaghi sarà ospite della Cremonese in Coppa Italia.

Spettacolare il prepartita, con tre canzoni intonate a centrocampo da Rose Villain, e una coreografia della curva Nord, sulle note di "Live forever" degli Oasis, dedicata ai fratelli Gallagher in versione tifosi del Palermo, ma anche in campo i ritmi sono abbastanza sostenuti.

C'è voglia di fare su entrambi i fronti, anche se alla distanza i due allenatori effettuano molti cambi.

Il gioco degli inglesi è fatto della consueta manovra avvolgente e di prodezze individuali. Il Palermo risponde con ordine e organizzazione.

In avvio di partita i rosanero, sostenuti dall'entusiasmo della folla, sfoggiano anche un feroce pressing e una certa veemenza in avanti, sfiorando il gol con Ceccaroni e Pohjanpalo.

Poi viene fuori la qualità degli ospiti. Haaland giganteggia nell'area rosanero e porta i suoi in vantaggio, stoppando di sinistro e segnando di destro. I padroni di casa provano una timida reazione, ma sono gli uomini di Guardiola a costruire in scioltezza qualche altra occasione. Nella ripresa i ritmi calano, Reijnders sale in cattedra e va a segno due volte con una certa facilità. Il Palermo non è passivo, ma subisce a lungo il possesso palla prolungato del Manchester City, e qualche altra opportunità per gli ospiti. Poi l'incontro scivola verso la fine, con applausi per tutti.